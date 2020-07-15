Китайские аналитики объяснили, почему США считают РФ серьезной угрозой

Москва, 15 июля. Эксперты китайского издания Sohu уверены, что Россия может противостоять США при гораздо меньшем военном бюджете.

Расходы на оборону Соединенных Штатов составляют 700 миллиардов долларов, а Россия тратит в разы меньше, а именно чуть больше 50 миллиардов долларов. Аналитики из Китая подробно объяснили, почему при такой разнице Пентагон считает РФ серьезной угрозой, передает «ПолитЭксперт».

Достаточно большой бюджет Соединенных Штатов соответствует аппетитам Белого дома, цель которого заключается в том, чтобы получить глобальное доминирование. В Sohu напомнили о круглогодичном патрулировании кораблей ВМС США во всех океанах и о десятках зарубежных американских военных баз, а также о военных расходах на операции в Афганистане, Ираке и Сирии.

Россия, как отметили китайские журналисты, не претендует на глобальное господство. Страна сосредоточена на собственной обороне, а это стоит в несколько раз меньше. Российское военное ведомство делает ставку на стратегические силы сдерживания и обновляет атомный подводный флот, а также дальнюю авиацию.

РФ со скромным военным бюджетом может легко противостоять США. Россия может быть спокойной до тех пока, пока страна может нанести сокрушающих ответный удар. В этом случае США не осмелятся проявить легкомыслие, резюмировали аналитики из Китая.

В Sohu ранее объяснили, как Россия будет защищать Баренцево море от США на примере жесткого ответа российской стороны на поход французского фрегата Aquitaine в данный регион.