Дизайнер Гуляев показал 71-летнюю Пугачеву в молодежном наряде

Москва, 15 июля. Известный дизайнер Игорь Гуляев опубликовал на своей странице в Instagram ролик, главной героиней которого стала примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Кутюрье продемонстрировал молодежный наряд 71-летней певицы.

Судя по всему, Пугачева, которая давно дружит с Гуляевым, решила посетить бутик дизайнера. На видео певица и кутюрье сидят в креслах напротив зеркала. В начале ролика Гуляев снимает себя на смартфон, затем дизайнер тайком переводит камеру на примадонну. Пугачева при этом не сразу заметила, что попала в прицел объектива.

«Попытался снять и тут же получил», — написал под видео Гуляев.

Несмотря на недовольный взгляд Пугачевой, который она бросила в сторону дизайнера, заметив скрытую съемку, Гуляев все же опубликовал видео. Поклонники смогли оценить внешний вид певицы, одетой в светлые укороченные брюки и пудровый джемпер оверсайз. Молодежный образ звезды дополнили кеды и объемная прическа.

Фанаты Пугачевой оставили под видео несколько восторженных комментариев.

«Убила взглядом», — написала madamirishka.

«Красивая и ухоженная!!! Приятно посмотреть!!!» — восхитилась mosieva.tanya.

«Я ее и не узнала, думала, какая-то молодая женщина. <…> Как хорошо и молодо выглядит!» — прокомментировала tatiana_61217.

Ранее в Сети появилось архивное фото Пугачевой, снятое скрытой камерой. Снимок сделал личный фотограф певицы Роман Родин.