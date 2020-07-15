Погребинский раскрыл дипломатическую игру Украины против России

Киев, 15 июля. Украинский политолог Михаил Погребинский заявил о начале дипломатической игры, в которую Киев хочет играть с Москвой. Его мнение связано с несколькими заявлениями украинского вице-премьера Алексея Резникова, который высказывался о необходимости модернизировать Минские соглашения.

Погребинский отметил логику украинского чиновника, который говорит о том, что Киев должен выполнять указанные выше договоренности, но с другой стороны, они не нравятся Украине.

По мнению политолога, идея о модернизации Минских соглашений, вовлечение Лондона и Вашингтона в урегулирование конфликта на востоке Украины — все это бессмысленно. Это, считает эксперт, понимает даже автор заявлений, которые могли быть согласованы с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Политолог обратил внимание, что слова Резникова могут быть элементом дипломатической игры Киева, провокацией в отношении Москвы, пишет «Взгляд».

«В России уже дали понять, что заявления Резникова должны быть либо дезавуированы, либо Москва расценит их как выход Украины из Минских соглашений. Но в какой-то момент Зеленский может сказать, что не согласен с заявлениями Резникова и Минские соглашения нужно выполнять, а Россия на тот момент фактически выйдет из них», — сделал предположение политолог.

Эксперт считает, что сказанное вице-премьером может говорить о желании Зеленского обсуждать ситуацию на Донбассе в «нормандском формате». При участии западных государств президент скажет о необходимости оптимизации Минских соглашений. Однако встречи не будет, пока Украина не выполнит взятые на себя обязательства по итогам саммита в Париже — такова позиция России, напомнил Погребинский.