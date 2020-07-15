Где содержится витамин D: продукты, которые помогут избежать дефицита

В каких продуктах содержится витамин D? Какие его источники доступны каждый день? Какие продукты, содержащие витамин D, усваиваются лучше? Подробно о пище, которая защищает от дефицита ценного нутриента.

Витамин D — единственный нутриент, который наш организм умеет вырабатывать самостоятельно. Он образуется в коже под действием солнечных лучей. Но, несмотря на это, 50% людей в мире испытывают его дефицит. А в России недостатком страдает 40% населения.

Почему это происходит? И почему так важно, чтобы витамин D в продуктах регулярно присутствовал на вашем столе? Потому что более половины жителей нашей страны испытывают недостаток солнечного света.

Мало кто может проводить на улице достаточно времени. Жители северных регионов не видят солнца месяцами. А в летнее время мы используем солнцезащитные средства, чтобы обезопасить кожу. Все это приводит к неспособности тела продуцировать кальциферол в достаточном количестве. Если же вы будете знать, где содержится витамин D, — сможете обезопасить себя и близких от его нехватки.

Витамин D — в каких продуктах его больше всего

В сутки взрослому человеку нужно получать 800 МЕ (или 20 мкг) вещества из пищи. С учетом нехватки солнечного света — до 1000 МЕ (25 мкг). Суточная потребность для ребенка — 600 МЕ (или 15 мкг).

Вот пять продуктов, где есть витамин D в значительных количествах.

1. Лосось. В 100 граммах этой ценной и вкусной рыбы содержится почти 70% суточной нормы вещества. Это средние показатели. Если лосось вырос в естественных условиях (в дикой среде), концентрация может быть в два раза выше. Аквакультура не столь богата кальциферолом, но содержит его в достаточной концентрации. Не менее 40% от суточной потребности можно получить с небольшим стейком лосося.

2. Сельдь, сардины. Если вы не можете покупать дорогую рыбу, обратите внимание на дешевую, но не менее полезную селедку. Это небольшая рыбка, где витамин D присутствует в высокой концентрации, ценна в любом виде: соленом, маринованном, запеченном, тушеном. Одна средняя селедка перекрывает половину суточной потребности в нутриенте. Но включая ее в рацион, убедитесь, что она не содержит слишком много соли. Ведь избыток натрия в пище провоцирует повышение артериального давления. Наряду с сельдью можно включать в рацион сардины и другую жирную и недорогую рыбу — палтуса, скумбрию.

3. Рыбий жир. В советское время его давали ребятне в детских садах, чтоб не болели. Сегодня доказано, что рыбий жир не влияет на иммунитет. Но он — чемпион среди продуктов, где находится витамин D. В чайной ложке (5 мл) содержится почти норма для ребенка и половина потребности для взрослого. Прием рыбьего жира может быть хорошим средством профилактики дефицита кальциферола.

4. Яичный желток. Доступный источник витамина D, где содержится 5-700% суточной нормы вещества. Почему такая разница? Все дело в способе выращивания кур. Если яйца получены от несушек на птицефабрике, содержание нутриента в них небольшое. Если куры выращены в частном хозяйстве, в течение дня находятся на солнце, а их корм обогащен кальциферолом, один желток может содержать до 6000 МЕ вещества. С этой точки зрения домашние яйца значительно ценнее фабричных.

5. Грибы. Как и наша кожа, тело гриба способно синтезировать кальциферол под действием солнечного света. Но для организма человека он менее доступен, как тот, что содержится в жирной рыбе или яичных желтках. Грибы производят витамин D2, тогда как наше тело лучше усваивает D3. Тем не менее для людей, которые придерживаются растительной диеты, грибы могут стать хорошим источником нутриента. В 100 граммах грибов, выросших в естественной среде, может содержаться в три раза больше вещества, чем нужно организму в сутки.

Витамин D в обогащенных продуктах

Кроме натуральных источников кальциферола есть те, которые искусственно обогащены им. На производствах продукты могут обрабатывать ультрафиолетом. И это поддерживаемый наукой медициной способ.

Обычно обогащают:

коровье молоко;

соевое молоко;

апельсиновый сок;

овсяные хлопья.

Если для вас важно получение нутриента с пищей, выбирайте упаковки с пометкой «обогащен витамином D3». В России производят обогащенное коровье молоко. Оно полезно для детей и взрослых, так как содержит еще и кальций, а он может усваиваться только в присутствии кальциферола.