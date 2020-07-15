Москва, 15 июля. В России выявили 6422 новых случая коронавируса за минувшие сутки, общее число зарегистрированных случаев достигло 746 369. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Новые случаи были зарегистрированы в 85 регионах РФ. Больше всего случаев выявили в Москве (628), Санкт-Петербурге (264) и в Свердловской области (263). Также в первую десятку по новым случаям вошли Ханты-Мансийский АО (251), Алтайский край (246), Нижегородская область (229), Ямало-Ненецкий АО (202), Иркутская (190), Мурманская (187) и Московская (173) области.

В оперштабе отметили, что 26,6% носителей вируса, выявленных за последние сутки, не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, количество выздоровевших пациентов превысило число новых случаев и составило 10 424 человека. За весь период наблюдений в России полностью вылечились 523 249 пациентов с коронавирусом.

Также за минувшие сутки в РФ зарегистрировали 156 летальных исходов. Общее число смертельных случаев составило 11 770.

Ранее медики выписали первую группу добровольцев, на которых испытывали вакцину от коронавируса. В Сеченовском университете рассказали, что у добровольцев была ожидаемая побочная реакция, которая прошла в течение суток.