Молодая жена Петросяна Брухунова откровенно призналась, что сделала операцию и похудела

Москва, 15 июля. Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что заметно похудела и перенесла операцию, которая внесла в ее повседневную жизнь весомые коррективы.

Жена Петросяна редко отвечает на вопросы личного характера и не рассказывает о семейной жизни с юмористом. Она неоднократно говорила, что фанаты многого не знают. Но недавно Татьяна Брухунова решилась сделать ряд откровенных заявлений. По ее словам, раньше ее вес составлял порядка 70 кг.

Сейчас супруга Евгения Петросяна выглядит достаточно эффектно, хотя у нее нет модельной фигуры.

«Я похудела не потому, что не нравилась себе, а потому, что думаю о своем здоровье. Любовь к себе тут ни при чем. Есть разум», — сказала Татьяна.

Также она объяснила, почему не носит обувь на высоком каблуке. Оказывается, она перенесла операцию по удалению вен на ногах.

Ранее появилась информация, что отношения между юмористом и его молодой женой напряженные из-за его дочки Викторины, которая невзлюбила новую супругу отца. Об этом рассказал писатель-сатирик Леонид Натапов.

Викторина еще до введения ограничительных мер на фоне пандемии прилетела из Нью-Йорка в Москву. Она жила в квартире экс-супруги юмориста Елены Степаненко, которую считает мамой. Родная мать Викторины умерла, когда та была совсем маленькой. Она невзлюбила Татьяну Брухунову, и на этой почве происходят постоянные ссоры, признался писатель-сатирик Леонид Натапов. Он посочувствовал юмористу, которому треплют нервы.