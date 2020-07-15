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В Финляндии назвали сроки открытия границ для российских туристов

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В Финляндии рассказали, когда ждут российских туристов

Хельсинки, 15 июля. Открытия финско-российской границы в августе ждать не стоит, с большой вероятностью это произойдет только ближе к концу 2020 года. Об этом рассказал руководитель исследовательского центра региона Южной Карелии ТАК Паси Нуркка. По его словам, сейчас сложно прогнозировать, как будут развиваться события.

«Когда в марте стало расти число заболевших коронавирусом, и границу закрыли, мы думали о возобновлении поездок в августе, что сейчас кажется очень смелым. Я бы говорил о зиме», — подчеркнул он.

Как пишет РИА Новости, в государственном бюро по привлечению туристов в Финляндию Visit Finland также не смогли назвать точное время открытия границ. Специалисты объяснили, что все зависит от эпидемиологической обстановки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение о возобновлении международного туризма будет приниматься правительством РФ с учетом мнения медиков об эпидемиологической обстановке. 

Дипломат подчеркнула, что в связи с пандемией каждая страна принимает свои логистические, пограничные и визовые меры для выработки новой формулы путешествий. 

По словам представителя МИД, сейчас все выстраивается в направлении возвращения международного туризма, и есть надежда, что вскоре путешествия по миру возобновятся. При этом в приоритете остается оценка эпидемиологической обстановки специалистами.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова спрогнозировала срок восстановления туристической отрасли в России. 

В Финляндии рассказали, когда ждут российских туристов

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Источник: РИА Новости
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