Названы симптомы рака щитовидной железы

Москва, 15 июля. Рак щитовидной железы опасен тем, что долгое время может протекать без каких-либо специфических симптомов. Об этом рассказал профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева.

По ее словам, одним из симптомов болезни выступает ощущение комка в горле. По данным KP.Ru, это уже сигнализирует о развитии заболевания. Кроме того, симптомами опасного заболевания считают осиплость голоса, кашель, одышку, затрудненное дыхание, чувство першения или царапания в горле.

Периодически могут появляться боли в области шеи. Врач предупредила, что сохранение симптомов на протяжении двух недель и более говорит о том, что нужно срочно обращаться к медикам.

Онколог-хирург, профессор и руководитель научного отдела центра Специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого Тимур Шароев назвал три симптома ранней стадии рака, когда не видно еще опухоли. Родителям стоит обратить внимание на внезапную смену поведения ребенка: если раньше он был активным, а потом стал рассеянным и вялым. Сонливость, нежелание играть с друзьями также могут свидетельствовать о риске.

Отсутствие аппетита — вот второй признак для беспокойства родителей. Врач обратил внимание, что щеки малыша могут оставаться пухлыми, тогда как жировой слой уменьшается так, что видны ребра, впалый живот. Шароев подчеркнул, что дети даже отказываются от любимых сладостей. Третьим признаком является резкая потеря веса. Как правило, ребенок худеет в течение двух-трех недель. Шароев добавил, что асимметрия тела, особенно в области грудной клетки и живота, может быть тревожным фактором.