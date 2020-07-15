Политолог рассказал, зачем Трамп выставляет Европу эксплуататором США

Президент США делает из ЕС врага для победы в предвыборной гонке, считает политический аналитик Александр Асафов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз создавался для того, чтобы эксплуатировать Соединенные Штаты в своих интересах.

«Не забывайте о мировой конкуренции — с Китаем и многими странами по всему миру. Мы находимся в состоянии невероятной экономической конкуренции, в том числе Европе, которая никогда не относилась к нам хорошо. ЕС был создан, чтобы использовать США в своих интересах. Он был создан, и они пользуются США. Я знаю это, они знают, что я это знаю, но другие президенты понятия не имели», — сказал он во время пресс-конференции в Белом доме.

Примечательно, что конкретных примеров такой эксплуатации Дональд Трамп не привел, однако добавил, что у США «прекрасные отношения» с некоторыми европейскими странами.

«Они просто не очень хорошо к нам относятся в вопросе торговли. Они были очень несправедливы по отношению к нам в течение многих десятилетий. [...] Это очень легко решить, и я был готов это решить, но потом по нам ударила пандемия», — добавил глава американской администрации.

Однако политический аналитик Александр Асафов считает, что заявление Дональда Трампа звучит парадоксально, поскольку все происходило с точностью наоборот и именно Европейский союз создавался по англосаксонской модели для того, чтобы служить интересам Великобритании и США.

«Служить прежде всего экономическим интересам, ну, например, для поддержания и выплат взносов в рамках существования Североатлантического альянса и ряда других международных объединений. И Трамп это использовал неоднократно, фактически шантажируя Германию, принуждая ее к выплатам долга. Это было и в 2016 году, это было и при обсуждении повышения взносов в НАТО до 5%. Сейчас абсолютно все высказывания Трампа, чего бы они не касались: ЕС, Китая, Луны, Марса, космоса в целом, экологии, коронавируса, нужно оценивать через электоральную призму. Трамп участвует в сложной для себя предвыборной кампании, в сложных экономических и эпидемиологических условиях и поэтому конечно он таким образом пытается воздействовать не столько на ЕС, сколько на рядовых американцев», — уверен собеседник ФАН.

Другими словами, Трамп, в условиях внутренней социальной напряженности должен найти несколько внешних точек угрозы и заявить, что спасение американского народа от всего плохого, в том числе, изменения внутриобщественных отношений в связи с активностью движения Black Lives Matter, связано с его переизбранием.

«Конечно во всем виноваты Китай, Иран, Россия, ну и конечно с учетом введения новых пошлинных санкций против Франции за попытку защитить свой экономический суверенитет, в этой логике надо обвинять и Евросоюз. Поскольку Великобритания вышла из ЕС, а поскольку в Польше зафиксировался ставленник Леха Качиньского Анджей Дуда с проамериканским вектором, я уверен, что на американо-польских переговорах обсуждается Polexit — выход Польши из Евросоюза (по аналогии с Brexit). Польша тоже прошла через свою электоральную историю и ей в ближайший год ничего не угрожает, поэтому можно применять агрессивную риторику в отношении ЕС. Трамп в своей предвыборной кампании для избирателя обозначает еще одних плохих (ЕС — Прим. ФАН), с которыми надо навести порядок, а для этого надо сделать очень простую вещь — избрать Трампа еще раз», — заключил эксперт.

Напомним, после прихода Дональда Трампа к власти, США вступили в торговую войну не только с Китаем, но и странами Евросоюза. На прошлой неделе Вашингтон объявил о введении с 6 января 2021 года 25% пошлин на товары из Франции объемом 1,3 млрд долларов. Вашингтон принял решение о введении пошлин в ответ на так называемый цифровой налог — французский закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Этот закон вызвал сильную критику со стороны США.