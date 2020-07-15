Дочь Заворотнюк объяснила нежелание жить в доме матери

Москва, 15 июля. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — намерена покинуть дом больной раком матери и переехать из Подмосковья в столичную квартиру. Девушка опубликовала в Instagram фотографию на фоне природы, под которой написала о своих планах, объяснив причину.

Анна отметила, что деревенская жизнь ей нравится, с начала лета она живет в Подмосковье, рядом с природой. Однако уже осенью планирует переехать в квартиру в Москве, где активно идет ремонт.

Несмотря на восхищение природой, автор поста призналась, что долго прожила в Нью-Йорке, а теперь ей не хватает той активности, ощущений, которые присущи жизни в мегаполисе. Она хочет побыстрее уже окунуться в московскую жизнь, осознавая, что все блага цивилизации рядом.

«С одной стороны, я очень этого жду, потому что после долгой жизни в Нью Йорке мне не хватает ощущения мегаполиса и кипящей жизни вокруг меня. Я хочу поскорее оказаться в гуще московской жизни и, выходя на улицу, встречать людей и быть в шаговой доступности от всех благ нашей цивилизации», — поделилась Анна.

Девушка не сомневается, что, оказавшись в столице, будет скучать по загородной жизни. Она планирует в будущем проводить выходные за городом, где обретает полную гармонию и спокойствие благодаря пению птиц и шелесту деревьев.

Добавим, что некоторые подписчики обращали внимание на растительность, которая запечатлена на фото помимо девушки. Некоторые увидели там иван-чай, отметив его пользу.