Как похудеть без диет: 10 проверенных способов, основанных на науке

Можно ли и как похудеть без диеты? Возможно ли похудение без спортзала и фитнеса? Как сбросить вес естественным путем без ограничений? Вот 10 способов, которые работают. И это подтверждено научными данными.

Придерживаться ограничений в еде бывает очень трудно, как и изменить образ жизни, чтобы выкроить время для посещения спортзала или занятий бегом, фитнесом. Из-за этого вы можете отказываться от идеи сбросить вес. Но делать этого не нужно, так как есть способы, как похудеть быстро без диет. Вот 10 таких, которые реально работают.

1. Ешьте медленно

Наше насыщение во время еды контролирует мозг. А ему нужно время, чтобы понять, что организм сыт. Когда вы едите быстро, вы поглощаете больше еды и калорий, чем при медленном пережевывании.

23 научных исследования подтверждают: люди, которые торопятся в еде, обычно страдают ожирением. И быстрее набирают вес в сравнении с теми, кто ест неспеша.

2. Используйте разные тарелки

Простой способ, как похудеть за неделю без диет. Накладывайте здоровую еду (овощной салат или тушеные овощи) на большие тарелки. А нездоровую, если не можете от нее отказаться, — на маленькие.

Размер тарелок в современном обществе изменился. Сегодня принято использовать большие тарелки для подачи блюд, что увеличивает размер порции и заставляет вас есть больше.

3. Ешьте белковую пищу

Мясо, рыба, молочные продукты, яйца — это очень сытная еда. Она усваивается в течение семи часов. И если вы начнете день с омлета, с вероятностью 90% вы не захотите перекусить между завтраком и обедом сладкой булочкой.

Белковая пища подавляет выработку гормона голода — грелина. Когда вы едите белок, вы дольше не хотите есть. И потребляете меньше калорий.

4. Уберите нездоровую еду с глаз долой

Простое решение вопроса, как похудеть без диет. Не нужно избавляться от калорийной, но любимой еды. Просто спрячьте ее подальше: в шкаф, холодильник, то есть туда, где она не будет попадаться на глаза. Исследования доказывают, что хранение нездоровых продуктов на видных местах усиливает тягу к ним и провоцирует голод.

Поставьте на видное место вазу с сезонными фруктами, орехами. И перекусывайте ими, когда голодны.

5. Ешьте продукты с клетчаткой

Клетчатка — это грубые или вязкие волокна, которые содержатся только в растительной пище. Продукты с клетчаткой всегда низкокалорийны, но быстро насыщают и заполняют кишечник. Клетчатка не переваривается, поэтому остается в кишечнике долго. А вместе с ней — чувство сытости.

Источники клетчатки — бобовые, овсянка, капуста, апельсины, яблоки и груши, ягоды, спаржа, семена льна, помидоры.

6. Пейте воду

Исследование подтверждает, что люди, которые выпивали стакан воды перед едой, теряли за 12 недель на 44% больше жировой ткани, чем те, кто этого не делал. Пейте воду в течение дня. Пейте за 30 минут до еды. Так вы снизите аппетит и улучшите метаболизм, а вместе с ним уйдут лишние килограммы.

7. Ешьте меньше

Это кажется странным, но в вопросе, как похудеть без диеты, мало кто задумывается о размере порции. Но на самом деле это один из главных моментов. Люди стали есть слишком много. Порции в ресторанах, кафе и дома стали очень большими. Человеку не нужно много еды для нормальной жизнедеятельности. Еда должна лишь перекрывать энергетические затраты.

Попробуйте уменьшить размер порции. Просто положите в свою тарелку меньше еды. Скорее всего, вы даже не заметите разницы. Но потребляя меньше калорий, вы будете незаметно худеть.

8. Не отвлекайтесь на телефон или телевизор

Многие не могут оторваться от смартфона даже во время приема пищи. И это заставляет переедать. Сразу несколько научных исследований подтвердили, что увлеченность гаджетами заставляет съедать на 10-25% больше пищи.

Заведите хорошую привычку есть в компании с родными и семьей, а не с телевизором. Это сохранит нормальный вес и наладит отношения с близкими.

9. Высыпайтесь

Нездоровую тягу к пище вызывают колебания гормонов в нашем теле, лептина и грелина. А их уровень повышается, если вы не высыпаетесь. Недостаток сна — прямая причина переедания. Поэтому ложитесь спать вовремя и худейте без диет.

10. Не пейте сладкие напитки

Это тоже кажется странным, но напитки могут быть более калорийными, чем привычная еда. А дело в том, что они содержат слишком много сахара. В 0,5 литра сладкой газировки его количество может достигать 10 чайных ложек. И эти калории не принято считать или обращать на них внимание.

Откажитесь от сладких газированных напитков. Кладите меньше сахара в чай или кофе. Даже этими простыми правилами вы снизите общее потребление калорий в течение дня на 20-30%. А значит, и сможете похудеть без диеты.