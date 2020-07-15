Юрист рассказал, что для получения надбавки к пенсии за «советский стаж» нужны свидетели

Москва, 15 июля. Пенсионеры, которые хотят получить надбавки к выплатам за «советский стаж», должны найти свидетелей. Об этом рассказал юрист.

По его словам, необходимо предоставить документ о работе на предприятии, если оно не было ликвидировано, пишут «Невские новости». Также важно найти двух свидетелей, которые подтвердят факт работы. Напомним, надбавки к пенсионным выплатам получат россияне, которые начали работать до 1 января 1991 года.

В Пенсионном фонде РФ (ПФР) рассказали о принципе начисления надбавок пенсионерам, трудовой стаж которых начался еще во времена СССР. Расчетный капитал при начислении ежемесячных выплат, которые действуют на 1 января 2020 года, будет повышен на 10%. А тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года, дополнительно начислят 1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год.

Адвокат коллегии «Союз московских адвокатов» Виталий Поляков ранее объяснил, как можно добиться доплаты за «советский стаж». По его словам, необходимо запросить сведения о периоде работы у правопреемника организации. Что касается свидетелей, то ими могут быть люди, которые работали на том же предприятии и в тот же период, пояснил Поляков.