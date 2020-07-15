Коронавирус 15 июля: новые случаи, заболевший в Совфеде, вторая волна пандемии в Иране

В России выявили 6422 случая заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 746 369 случаев COVID-19.

Скончались накануне 156 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число летальных случаев по стране составило 11 770.

Из больниц по выздоровлению выписали 10 424 пациента с диагностированным COVID-19. Общее число вылечившихся в России составило 523 249.

В Москве за минувшие сутки выявили 628 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в столице — 231 270.

Скончались накануне в московских больницах 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число смертей, связанных с этим диагнозом, составило в Москве 4234.

По выздоровлению из больниц за минувшие сутки были выписаны еще 1844 пациента. Общее число выздоровлений в Москве составило 167 810.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных событиях борьбы с пандемией, произошедших в России и мире за минувшие сутки.

В Совфеде выявили новый случай COVID-19

У одного из российских сенаторов тест на COVID-19 дал положительный результат. Об этом сообщил председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

«[Сенатор] лечится дома, чувствует себя хорошо», — сказал Тимченко в комментарии РИА Новости.

По его словам, дистанционно работают еще трое членов Совфеда. Причина перехода на удаленную работу — повышенная температура, однако тесты на COVID-19 у этих сенаторов дают отрицательный результат.

Иран ждет вторую волну коронавируса

Иран пройдет вторую волну пандемии COVID-19. Об этом сообщил президент страны Хасан Роухани. Глава государства признал, что Иран противодействует новой волне распространения инфекции.

По словам Роухани, новая волна COVID-19 началась в середине мая и в большей степени ударила по южным регионам Ирана.

«Нам удастся пройти вторую волну коронавируса», — сказал Хасан Роухани в эфире гостелевидения Ирана.

Восемь стран готовы принять российских туристов

Восемь стран уже сегодня готовы принимать туристов из России. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на брифинге.

По ее словам, в список вошли: Арабские Эмираты, Турция, Мальдивы, Египет, Куба, Доминикана, Хорватия и Мексика.

«16 июля станет понятно, откроется ли Абхазия, в течение двух дней Италия обещала подготовить обновленный список стран, к концу июля ожидается информация по Испании», — сказала Майя Ломидзе на брифинге.

Она добавила, что для посещения большинства указанных стран туристы должны иметь при себе справку с отрицательным тестом на COVID-19.