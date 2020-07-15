Новую дату проведения «Бессмертного полка» назовут в четверг

Москва, 15 июля. Шествие «Бессмертного полка», которое было отменено 9 мая и перенесено на 26 июля, отложат. Об этом рассказал федеральный чиновник, близкий к мэрии Москвы.

Отмечается, что новая дата проведения мероприятия будет названа в четверг, 16 июля. Как пишет издание «Ведомости», подготовка к шествию в российской столице пока не началась. Он предположил, что «Бессмертный полк» состоится 2 сентября. Кроме того, другой собеседник издания, близкий к руководству одного из российских регионов, также подтвердил эту дату. Он назвал причиной переноса жаркую погоду — участникам акции может стать плохо из-за духоты.

Ранее руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской рассказал ФАН, что решение о возможном переносе шествия «Бессмертный полк» на осень пока не принято.

Он объяснил, что такая возможность рассматривается не только из-за жары, а прежде всего из-за санэпидемобстановки в стране, поскольку в каждом регионе ситуация развивается по-своему.

Первая акция «Бессмертный полк» в современном формате состоялась 9 мая 2012 года в Томске. Около 6 тыс. человек прошли колонной по городу, неся портреты участников войны. Организаторами стали журналисты Томской медиагруппы. Тогда же участникам «Бессмертного полка» было предложено опубликовать истории своих родственников-ветеранов на сайте. В 2013 году акцию повторили уже 15 городов, в том числе Москва и Санкт-Петербург. С 2014 года она была проведена более чем в 500 городах России и стала общероссийской.