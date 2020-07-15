Эксперт объяснил, как получить доплату к пенсии за «советский стаж»

Москва, 15 июля. Доплата к пенсии за «советский стаж» действительно существует, однако получить надбавку могут не все. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Константин Добромыслов.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что на доплату за «советский стаж» могут рассчитывать россияне, которые официально начали работать до 1 января 1991 года. Тем, у кого есть «советский стаж», дополнительно начислят 1% от пенсионного капитала за каждый год, отработанный в СССР.

Как пояснил Добромыслов, расчет данной выплаты «зашит» в специальной программе.

«По 1%, у кого стаж до 2002 года. И плюс — у кого стаж раньше 1992, по 1% за год идет», — рассказал эксперт.

Добромыслов подчеркнул, что на выплату не могут рассчитывать те, кто не работал в то время. Также экономист отметил, что надбавка положена только имеющим подтвержденный и задокументированный «советский стаж». Эксперт посоветовал согласовать все данные о трудовой деятельности с ПФР.

«Он может прийти в отделение ПФР и проговорить, весь ли трудовой стаж, который у него есть, учтен. Либо где-то он справку не донес, либо он работал без трудовой книжки, но у него есть справка», — рассказал Добромыслов «Царьграду».

Эксперт напомнил, что в 1990-е годы было много «непонятных» предприятий, которые не платили страховые взносы и начисляли «экзотическую» зарплату. Все эти вопросы экономист рекомендовал решать с ПФР.

Ранее адвокат коллегии «Союз московских адвокатов» Виталий Поляков рассказал, как добиться доплаты за «советский стаж». Он объяснил, как можно подтвердить стаж, если ранее он не был учтен.