Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Эксперт объяснил, как получить доплату к пенсии за «советский стаж»

52
0 Оставить комментарий

Эксперт объяснил, как получить доплату к пенсии за «советский стаж»

Москва, 15 июля. Доплата к пенсии за «советский стаж» действительно существует, однако получить надбавку могут не все. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Константин Добромыслов.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что на доплату за «советский стаж» могут рассчитывать россияне, которые официально начали работать до 1 января 1991 года. Тем, у кого есть «советский стаж», дополнительно начислят 1% от пенсионного капитала за каждый год, отработанный в СССР.

Как пояснил Добромыслов, расчет данной выплаты «зашит» в специальной программе.

«По 1%, у кого стаж до 2002 года. И плюс — у кого стаж раньше 1992, по 1% за год идет», — рассказал эксперт.

Эксперт объяснил, как получить доплату к пенсии за «советский стаж»

Добромыслов подчеркнул, что на выплату не могут рассчитывать те, кто не работал в то время. Также экономист отметил, что надбавка положена только имеющим подтвержденный и задокументированный «советский стаж». Эксперт посоветовал согласовать все данные о трудовой деятельности с ПФР.

«Он может прийти в отделение ПФР и проговорить, весь ли трудовой стаж, который у него есть, учтен. Либо где-то он справку не донес, либо он работал без трудовой книжки, но у него есть справка», — рассказал Добромыслов «Царьграду».

Эксперт напомнил, что в 1990-е годы было много «непонятных» предприятий, которые не платили страховые взносы и начисляли «экзотическую» зарплату. Все эти вопросы экономист рекомендовал решать с ПФР.

Ранее адвокат коллегии «Союз московских адвокатов» Виталий Поляков рассказал, как добиться доплаты за «советский стаж». Он объяснил, как можно подтвердить стаж, если ранее он не был учтен.

Эксперт объяснил, как получить доплату к пенсии за «советский стаж»

Новости партнеров

Источник: Царьград
Новости партнеров