Российские ученые получили антитела, блокирующие коронавирус

Москва, 15 июля. Антитела, которые способны нейтрализовать коронавирус, впервые получены в России. Прорыв совершили специалисты Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН, который находится в Новосибирске.

Ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова отметила, что результаты ученых станут важнейшей составляющей для разработки средств специфической терапии и профилактики коронавируса.

Она рассказала, что для создания антител специалисты брали кровь переболевших вирусом доноров. Ученые использовали в своей работе технологию сортировки единичных B-лимфоцитов.

Дорохова объяснила, что антитела могут блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 — белка.

Представитель научного ведомства добавила, что разработку ученых будут также использовать при исследовании особенностей иммунитета против коронавируса. Пригодятся результаты и для улучшения вакцин от этой инфекции.