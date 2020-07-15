Зарплаты в России выросли за полгода на 3–4%

Москва, 15 июля. Зарплаты россиян за шесть месяцев выросли на 3–4% по сравнению с 2019 годом.

Согласно данным портала hh.ru, активнее всего зарплаты росли в Северо-Кавказском федеральном округе, где показатель составил 5%. Следом идет Сибирский, там размер зарплат повысился на 4,1%. Почти не было роста зарплат на Дальнем Востоке, там показатель находится на отметке 0,2%.

Стоит отметить, что указанные выше показатели являются усредненными. Выявлены сферы, где зарплаты увеличились еще больше. Например, работа в СМИ, рекламном бизнесе, информационных технологиях стала более оплачиваемой — рост зарплат составил 8%.

Аутсайдерами стали розничная торговля, сфера добычи, автомобильный бизнес, где зарплаты выросли всего на 1%.

Стоит отметить, что вскоре вырастут зарплаты государственных служащих. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября нынешнего года зарплаты федеральных служащих будут проиндексированы на 3%.

Российский лидер также ранее обращал внимание, что усилия властей сейчас сосредоточены на обеспечении стабильности доходов граждан и поддержании уровня занятости населения.