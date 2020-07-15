Корнилов объяснил, как местные выборы на Украине повлияют на легитимность Зеленского

Москва, 15 июля. Обозреватель МИА «Россия сегодня», политолог Владимир Корнилов объяснил возникший ажиотаж вокруг выборов в местные органы власти Украины, которые пройдут в октябре.

По его словам, дело в том, что если партия «Слуга народа» проиграет на местных выборах, то легитимность действующего президента Украины Владимира Зеленского будет поставлена под сомнение. Это, как добавил политолог, может спровоцировать центробежные тенденции внутри правящей политической силы.

Владимир Корнилов отметил, что сейчас важный вопрос заключается в том, состоятся эти выборы вообще или нет. Дело в том, что «Слуга народа» рассматривает вариант отмены или переноса этих выборов под предлогом обострения борьбы с коронавирусом, так как рейтинги партии стремительно падают. Об этом сказал Корнилов.

«Если, действительно, «Слуга народа» провалится на этих выборах, конечно, легитимность Владимира Зеленского будет поставлена под сомнение, конечно же, будут возникать центробежные тенденции и усиливаться в самой партии «Слуга народа». Поскольку чем ближе будут парламентские выборы, тем больше они будут искать, к кому примкнуть», — сказал эксперт.

Он сравнил Владимира Зеленского с третьим президентом Украины Виктором Ющенко, который после первого года своего президентства впал в уныние, устал и «удалился на пасеку свою, рисовать картины и чуть ли не полностью самоустранился до роспуска парламента в 2007 году».

По словам Корнилова, «эту аналогию Зеленский сам подтвердил, перебравшись в резиденцию Ющенко, хотя еще совсем недавно божился, что ему эти резиденции совершенно не нужны».

Обозреватель МИА «Россия сегодня» также спрогнозировал возможные итоги выборов в местные органы власти Украины, заметив, что рейтинги «Слуги народа» падают.

«Пока что в принципе в некоторых регионах они могут набрать даже большинство, может, не абсолютное, но относительное. И их оппоненты активно работают над тем, чтобы добить это большинство до осени, если осенью все-таки состоятся выборы», — объяснил политолог.

Корнилов ранее назвал идеальную кандидатуру на пост премьер-министра Украины. С его точки зрения, идеальной кандидатурой на эту должность был бы бывший председатель правительства страны Николай Азаров.