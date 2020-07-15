В России спрос на кредиты вернулся к докризисным значениям

Москва, 15 июля. Поток обращений граждан за новыми ссудами в России летом восстановился до январского уровня. Об этом заявили специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс».

По словам специалистов, объем обращений составил 105% от уровня января 2020 года. При этом компания не стала раскрывать абсолютных показателей, добавив, что в апреле объем заявок на кредиты от населения составлял 95%, а в мае — 88% от результата января.

Как пишет РБК, в марте 2020 года российские банки выдали рекордный объем розничных кредитов. Тогда поток обращений за ссудами на 16% в России превышал уровень в январе. Наибольшим спросом пользуются необеспеченные кредиты и ипотека.

При этом самыми дисциплинированными плательщиками по займам в России оказались сотрудники финансовых организаций, пенсионеры, офицеры, врачи и учителя. По словам главы Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева, просроченные платежи среди этих категорий граждан не превышают 15%.

Мехтиев говорит, что на дисциплинированность клиента в определенной степени влияет его профессия, определяющая уровень достатка. Как подчеркивает глава НАПКА, профессия накладывает отпечаток и на финансовую грамотность клиента.

Глава НАПКА подчеркнул, что пенсионеры оказываются более дисциплинированными клиентами, чем молодежь, так как богатый жизненный опыт позволяет им тщательнее планировать бюджет. Он говорит, что офицеры, медики и педагоги имеют постоянный регулярный доход и заботятся о репутации, что также делает их ответственными плательщиками кредитов.