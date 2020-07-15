На Аляске решили перенести памятник русскому правителю Баранову

Вашингтон, 15 июля. Городской совет расположенной на Аляске Ситки одобрил перенос памятника правителю русских поселений Александру Баранову из центра города. Заседание совета транслировалось на его официальном сайте.

Предложение о перемещении памятника Баранову поддержали шесть членов совета, против высказался один человек. Согласно принятой резолюции, памятник необходимо «как можно скорее» переместить в музей, где статуя будет представлена в «историческом контексте».

Александр Баранов был правителем русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX века. Город, в котором находится памятник Баранову, до 1867 года назывался Ново-Архангельск и являлся столицей русских владений. Над статуей работала скульптор Джоан Багби-Джексон. В 1989 году одна из местных семей подарила памятник муниципалитету, и статую установили перед общественным центром на берегу океана.

Перенести памятник русскому правителю предложили два члена городского совета Ситки. Авторы инициативы заявили, что Баранов якобы причастен к порабощению коренных народов Аляски — тлинкитов и алеутов. В резолюции о переносе памятника утверждается, что все это до сих пор «причиняет боль коренным народам».

Ранее российский сенатор Франц Клинцевич назвал идею сноса памятника Баранову элементом информационной войны против России. Член Совфеда подчеркнул, что никакого геноцида при Баранове на Аляске не было.