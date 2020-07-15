Эксперты дали простые советы, как обезопасить мобильный банк от мошенников

Москва, 15 июля. Эксперты назвали способы, которые помогут эффективно обезопасить от мошенников установленный на смартфон мобильный банк.

Специалисты обращают внимание пользователей на то, что мобильные банки, а также другие средства переводов и платежей часто привлекают внимание злоумышленников. Однако с помощью антивирусных программ, двухфакторной аутентификации и соблюдения правил цифровой гигиены можно обезопасить себя от мошенников.

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов отметил, что мобильный банк является достаточно безопасным, однако «человек остается самым слабым звеном в системе безопасности любой компании»

«Поэтому гораздо чаще злоумышленники обзванивают клиентов финансовых организаций или используют вредоносные программы», — добавил он.

По словам директора практики информационной безопасности AT Consulting Тимурбулата Султангалиева, на системы защиты мобильного банка приходится не более 5% от общего числа уязвимостей. Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев предупредил, что с помощью установки на смартфон вредоносного программного обеспечения можно взломать любые программы.

«Ряд уязвимостей также позволяют киберпреступникам подобрать пароль к мобильному банку, узнать сведения о транзакциях и т.д. Но пока гораздо более привлекательна для злоумышленников социальная инженерия, где не требуются знания технологий», — подчеркнул он.

Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов дал несколько простых советов, которые помогут обезопасить смартфон от мошенников. С его точки зрения, важно использовать двухфакторную аутентификацию — дополнительный одноразовый код.

«Но когда СМС-код приходит на то же устройство, откуда совершается операция (мобильный банк), смысл уже теряется. Если на смартфоне запущено шпионское ПО, оно может и перехватить СМС. Поэтому более безопасно совершать операции и получать коды подтверждения на разные устройства», — пояснил он.

Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян посоветовал вообще не пользоваться мобильным банком и предложил альтернативу — заходить в интернет-банк с компьютера, на котором работает антивирус. Директор управления информационных технологий ESET Russia Руслан Сулейманов отметил, что нужно устанавливать ПО на телефон из проверенных источников, то есть из AppStore и Google Play.

«Не привязывайте карту к счетам, которые вы используете для накоплений, используйте отдельную карту для онлайн-платежей, установите дневные лимиты для переводов через банк-клиент, используйте отдельную сим-карту для банк-клиента. Обязательно включать двухфакторную аутентификацию, регулярно менять пароли», — посоветовал эксперт.

Сулейманов добавил, что не стоит никогда передавать данные карты или пароль для входа в интернет-банк.

«Ни один банк не делает официальных подобных запросов от своего имени», — резюмировал он.

Эксперты компании «Лаборатория Касперского» ранее подготовили рекомендации, которые помогут обезопасить смартфон. По их словам, быстрая разрядка аккумулятора и медленная работа телефона свидетельствуют о наличии вирусов и вредоносного ПО, которые могут менять настройки устройств.