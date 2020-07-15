Шумных соседей в России могут начать штрафовать на 50 тысяч рублей

Москва, 15 июля. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, какое наказание могут ввести для злостных нарушителей тишины и других правил поведения в многоквартирном доме.

По его словам, осенью Государственная дума рассмотрит законопроект, дополняющий Жилищный кодекс. В нормативный акт может быть внесена отдельная статья об обязанности собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и другие правила.

Кроме того, собственников хотят обязать строго соблюдать режим тишины ночью. Как пишет «Парламентская газета», Выборный, который является одним из авторов документа, подчеркнул, что наказанием за нарушение режима тишины ночью может быть штраф в размере от трех до 10 тысяч рублей, хотя эксперты высказывают мнение, что планку стоит поднять до 50 тысяч рублей.

«Сейчас получается, что собственник жилого или нежилого помещения не несёт никакой ответственности за покой соседей. Некоторые регионы устанавливают правила на своих территориях, но они везде разные», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что России на федеральном уровне могут ввести штраф за нарушение тишины в многоквартирных домах с 23:00 до 07:00. С таким законопроектом выступила группа депутатов во главе с членом комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольгой Павловой.

В соответствии с законопроектом, поправки будут внесены в КоАП и Жилищный кодекс. Если собственник квартиры нарушит тишину в указанное время более двух раз в месяц, ему будет выписан административный штраф. Если же шум связан с работой какого-либо заведения, которое располагается в доме, то его работа может быть приостановлена на 90 дней.