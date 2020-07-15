Пранкеры Вован и Лексус разыграли «заикающегося» президента Польши

Варшава, 15 июля. Известные пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Польши Анджея Дуду, поговорив с ним по телефону от имени Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Запись разговора была опубликована на YouTube-канале «Октагон».

Во время беседы «Гутерриш» поздравил Дуду с переизбранием на президентских выборах. Также «генсек» ООН поинтересовался, как в Польше обстоят дела с коронавирусом.

«Коронавирус в Польше под контролем, ситуация не самая плохая», — заявил Дуда, отметив, что эпидемия никак не повлияла на выборы.

Тогда «Гутерриш» поинтересовался, кто является главным источником распространения коронавируса в Польше.

«Возможно, это Украина, потому что в Польше много людей с Украины», — ответил польский лидер.

Пранкеры от имени генсека обсудили с Дудой и другие темы, например, борьбу с советскими памятниками в Польше. Президент заверил «Гутерриша», что как таковой борьбы нет. При этом Дуда заявил, что СССР «оккупировал Польшу» после Второй мировой войны. Тогда «генсек» отметил, что некоторые польские города вошли в состав Украины. В ответ Дуда заявил, что это был «подарок», а не «оккупация».

Однако на этом «Гутерриш» не успокоился и предложил Дуде вернуть Львов и другие города, которые ранее были польскими. Предложение «генсека» сильно взволновало польского лидера — Дуда даже начал заикаться.

«Нет, нет, нет, нет», — закричал президент Польши, подчеркнув, что Варшава даже не обсуждает такие вопросы.

Завершая тему, «Гутерриш» сообщил, что в следующий раз позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и порадует его словами Дуды.

Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли звезду «Дома-2» Викторию Боню, позвонив ей от имени бизнесмена Евгения Чичваркина.