Диетологи перечислили продукты, помогающие избежать укачивания в транспорте

Москва, 15 июля. Диетологи из Испании Фатима Бранко и Нурия Монфуледа рассказали, какие продукты помогают избежать укачивания в транспорте. По их словам, хорошо перед путешествиями и во время поездок есть рис.

При этом желательно выбирать коричневый рис, готовить его следует как можно проще и без большого количества воды. Как пишет издание La Vanguardia, из легких закусок эксперты рекомендовали яблоки и арахис. Они добавили, что яблоко следует употреблять очищенным и тертым.

Классическим средством от головокружений специалисты назвали имбирь. По мнению экспертов, тем, кому не нравится вкус имбиря, следует употреблять его настои с добавлением различных фруктов. Они подчеркнули: еще одним продуктом, который помогает при укачивании, является свежий несоленый сыр.



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение о возобновлении международного туризма будет приниматься правительством РФ с учетом мнения медиков об эпидемиологической обстановке.

Дипломат подчеркнула, что в связи с пандемией каждая страна принимает свои логистические, пограничные и визовые меры для выработки новой формулы путешествий.

По словам представителя МИД, сейчас все выстраивается в направлении возвращения международного туризма, и есть надежда, что вскоре путешествия по миру возобновятся. При этом в приоритете остается оценка эпидемиологической обстановки специалистами.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова спрогнозировала срок восстановления туристической отрасли в России. По ее словам, это может произойти после пандемии коронавируса весной 2021 года. Отметим, что в России туристический сезон открылся уже 1 июля.