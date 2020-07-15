Американская компания Moderna испытала вакцину от COVID-19 на людях

Вашингтон, 15 июля. У всех 45 пациентов, которым была введена вакцина компании Moderna для профилактики коронавирусной инфекции, был зарегистрирован сильный иммунный ответ на всех уровнях дозирования препарата.

Как поясняют исследователи в научном журнале New England Journal of Medicine, участникам были введены дозы вакцины mRNA-1273 объемом в 25,100 и 250 грамм. В каждой из групп было по 15 человек. У всех пациентов были выработаны антитела. Отмечается, что выбор 100 мкг препарата будет оптимальным на третьем этапе исследования.

«Мы с нетерпением ожидаем начала исследований третьей фазы mRNA-1273 в этом месяце, чтобы продемонстрировать способность нашей вакцины значительно снизить риск заболевания COVID-19», — говорится в заявлении ученых.

Ранее глава Центра профилактики тромбозов Новосибирска Андрей Громов назвал истинную цель коронавируса в организме человека. Ранее специалисты полагали, что COVID-19 поражает только легкие. Однако на самом деле дыхательные пути являются вторичной «мишенью», так как вирус целится в сосуды, микрососуды и клетки крови. Именно там после попадания в организм инфекция стремится спровоцировать воспаление.