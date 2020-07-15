Дерматолог предупредила об опасности заусенцев

Москва, 15 июля. Кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Анжелика Шмакова рассказала, какие опасности могут таить в себе заусенцы на коже. По ее словам, их ни в коем случае не следует обкусывать. Эксперт добавила, что в этом случае это приводит к некачественному решению проблемы: образуется ранка с рваными краями.

Как пишет издание «АиФ», Шмакова добавила, что во рту человека есть множество вредоносных микроорганизмов. Вместе со слюной они могут попасть в ранки от заусенцев и вызвать воспаление и нагноение. При этом, если организм ослаблен и имеет хронические заболевания, заусенцы могут стать входом для различных инфекций.

«Совершенно другое дело при опасном нагноении — образовании паронихии или панариция, требующих назначения лечения», — предупредила врач.

Ранее врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что никакие меры не способны затормозить появление родинок на теле человека. По словам медика, если на коже образуется все больше и больше родинок, то за этим процессом необходимо наблюдать, а также реже бывать на открытом солнце и фиксировать беспокоящие пигментные пятна.

Специалист рекомендует выходить на улицу в дни летнего солнцестояния только в утренние и вечерние часы. В случае беспокойства следует сфотографировать родинку, если же она находится в труднодоступном месте, то можно попросить о помощи своих близких.

Ее надо зафиксировать при помощи фото в одно и то же время при одном и том же освещении на один и тот же аппарат. Дополнительно нужно провести сантиметровые замеры для более качественного отслеживания состояния родинки.

Кроме того, родинку следует удалить, если она вызывает подозрение. Это может быть при повреждении пятна химическим веществом и превращении его в злокачественное.