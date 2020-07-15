В России активизировались мошенники, предлагающие соцвыплаты через фальшивые сайты

Москва, 15 июля. В России резко увеличилось число мошеннических сайтов, через которые гражданам предлагают оформить соцвыплаты. Об этом говорится в отчете «Лаборатории Касперского».

В общей сложности за первые шесть месяцев 2020 года эксперты выявили свыше 23 тысяч мошеннических ресурсов. Это почти в три раза больше, чем в первое полугодие 2019 года. Кроме того, в два раза увеличилось количество переходов на мошеннические страницы — в этом году их число составило более 27 миллионов.

Что касается фальшивых страниц, предлагающих соцвыплаты, пособия и финансовую помощь от вымышленных фондов, то число таких сайтов за год выросло в пять раз. Как пояснила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина, злоумышленники адаптировали свою тактику и стали заманивать жертв подобными предложениями на фоне увеличения числа соцвыплат в условиях пандемии коронавируса.

«На данный момент мы не видим предпосылок к тому, чтобы ситуация в ближайшее время изменилась», — отметила эксперт.

Также в «Лаборатории Касперского» предупредили россиян о скаме — сообщениях, в которых пользователям Сети предлагают крупное денежное вознаграждение за участие в опросе или акции. Для получения выплаты мошенники требуют сначала перевести «комиссию» или «закрепительный платеж». Обычно эта сумма составляет около 300 рублей.

«Но никаких выплат пользователь не увидит, а «комиссия» достается злоумышленникам», — приводит слова экспертов РБК.

Ранее Центробанк раскрыл схему мошенничества через рекламу. Злоумышленники предлагают пользователям заработать, не уточняя, как именно будет получен доход.