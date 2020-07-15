Роскачество объяснило, почему так важно обновлять ПО на устройствах

Москва, 15 июля. Производители различных гаджетов и устройств развивают собственный продукт при помощи обновления программного обеспечения (ПО). Тем самым они добавляют не только новую функциональность, но и повышают уровень безопасности устройства. Поэтому пользователи должны обращать внимание на своевременное обновление ПО, сообщает Роскачество.

Специалисты поясняют, что отказ от обновления может сделать систему более уязвимой для различных вирусов. В зависимости от вредоносной программы пользователь рискует лишиться либо денег, либо персональных данных. При этом особое внимание стоит уделять домашнему компьютеру и смартфону, которые обычно образуют единую экосистему и подключаются к одному Wi-Fi. Обязательное использование антивируса и обновление ПО рекомендуются тем, кто использует мобильный банкинг.

«На телефоне о необходимости обновления, как правило, напоминают push-уведомления. Если приложение «просит» обновиться — не отказывайте ему в этом, ведь таким образом оно спасает вас от атак», — поясняют в Роскачестве.

В список приложений, которые необходимо постоянно обновлять, также входят антивирусы, браузеры, продукты от Adobe, медиаплееры и другие часто используемые программы.

Напомним, ранее эксперт Эльдар Муртазин рассказал о правилах эксплуатации «зарядок» для смартфонов. По его словам, оставлять в розетке можно лишь те зарядные устройства, которые были произведены надежным изготовителем. Однако существуют места, в которых оставлять провод категорически нельзя.