Переход Китая на российские двигатели ПД-14 грозит США большими убытками

Москва, 15 июля. Альтернативой американским авиационным двигателям может стать российский новейший силовой агрегат ПД-14. Об этом пишут китайские средства массовой информации.

Как считают журналисты, обостряющиеся взаимоотношения между Пекином и Вашингтоном могут стать причиной прекращения поставок американских двигателей в КНР. По данным издания Sohu, помочь китайским властям смогут новейшие разработки инженеров из России.

Как пишет издание «ПолитРоссия», китайские специалисты могут обратить внимание на ПД-14. Этот двигатель обладает внушительными характеристиками. При этом цена перспективного продукта из России довольно низкая, а уровень производительности очень высок.

По мнению китайских экспертов, эта силовую установку ожидает успех, кроме того, ее поставки из России дадут Китаю возможность обойти западные ограничения.

Как рассказал ранее генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев, Китай проявляет серьезный интерес к новейшему российскому двигателю ПД-14.

По данным китайских СМИ, российский двигатель будет иметь огромный успех в Китая. Скорее всего, первым его будет использовать перспективный узкофюзеляжный магистральный авиалайнер Comac C919. Сейчас эти самолеты используют двигатели LEAP-1C, однако они по всем параметрам заметно хуже российских.

Как отмечают китайские эксперты, ПД-14 представляет собой лишь базовую версию, которая может стать основой для целого семейства двигателей. Эта информация подтверждается планами ОДК создать новую линейку силовых установок.

Эксперты уверены, что ПД-14 даст Китаю возможность обойти ограничения, введенные Западом против Китая.