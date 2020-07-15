Две услуги ПФР стали доступны в московских центрах «Мои документы»

Москва, 15 июля. Сразу две услуги Пенсионного фонда России (ПФР) стали доступны для оформления в 11 московских офисах «Мои документы». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Теперь москвичи смогут получить сведения о трудовой деятельности, содержащиеся в индивидуальном лицевом счете, в офисе госуслуг. К этим сведениям относятся информация о сотруднике, место работы, дата приема на работу или увольнения и другие данные.

Кроме того, теперь в центрах «Мои документы» можно оформить справку о статусе предпенсионера. Как уточняется на сайте мэра Москвы, этот документ может понадобиться для предоставления в налоговую службу, работодателю или в центр занятости.

Адреса офисов госуслуг, участвующих в пилотном проекте по предоставлению услуг ПФР, опубликованы на сайте столичной мэрии. Отмечается, что граждане могут обращаться за услугами в любой офис, независимо от места регистрации в Москве. Для оформления понадобится предоставить паспорт, а справки или выписки можно получить в день обращения. Госпошлиной данные услуги ПФР не облагаются.

Ранее в ПФР назвали категорию пенсионеров, которым положена выплата за «советский стаж». В фонде уточнили, что данная выплата является единовременной. Чтобы оформить выплату, гражданину, попадающему в нужную категорию, необходимо обратиться в отделение ПФР в том регионе, где он проживает.