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В Госдуме предложили платить россиянам за найденную в магазинах просрочку

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В Госдуме предложили платить россиянам за найденную в магазинах просрочку

Москва, 15 июля. Депутат Госдумы Василий Власов предложил платить нашедшим на прилавке просроченные продукты россиянам половину от выписанного магазину штрафа. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

В тексте послании депутат напомнил, что на допустившие продажу продуктов с истекшим сроком годности юридические лица налагается административный штраф от 20 до 30 тыс. рублей. Однако потребитель, который приобрел некачественный продукт и обратился в контролирующие органы после выявления нарушения, может рассчитывать на моральную компенсацию только через суд, говорится в письме.

Власов отметил, что, как правило, граждане в такой ситуации могут рассчитывать лишь на символическую компенсацию. 

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин, который выявит факт правонарушения (реализации просроченных продовольственных товаров) и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа на половину его суммы», — приводит текст обращения RT.

Парламентарий считает, что благодаря такому стимулу в стране повысится общественный контроль за связанными с продажей просрочки правонарушениями.

Ранее специалисты из Роскачества перечислили ряд правил, благодаря которым покупатель, сделавший покупку онлайн, сможет вернуть деньги, если в заказе не будет нужного товара.Потребителю при доставке товара необходимо сразу проверить свой заказ в присутствии курьера. Если что-то не сходится с чеком, нужно попросить курьера сделать об этом отметку. Потребитель может и сам заснять на видео чек и сверить с ним весь доставленный заказ. В случае отказа курьера от участия в проверке товара на соответствие чеку, специалисты рекомендуют не получать этот заказ.

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Источник: RT
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