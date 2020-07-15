Иммунолог призвал не спешить с тестированием вакцины от COVID-19

Тель-Авив, 15 июля. Несмотря на то, что спешка в создании вакцины от коронавирусной инфекции оправданна, большинство лабораторий по всему миру старается придерживаться традиционных трех стадий клинического исследования. Об этом сообщил израильский иммунолог, профессор Яков Беркун.

Таким образом Беркун прокомментировал сообщение Сеченовского института, руководство которого сообщило об успешном завершении исследования действий вакцины на добровольцах. Иммунолог отметил, что речь в данном случае скорее всего идет о первой фазе исследования, которая обычно делается на небольшом количестве здоровых испытуемых.

«Цель первой фазы — первичные результаты по поводу безопасности вакцин. Смотрят, что у них нет серьезных побочных явлений», — цитирует РИА Новости Якова Беркуна.

Он отметил, что ранее китайские ученые недавно опубликовали результаты первой стадии разработки. У них также не был выявлен положительный иммунологический ответ. Российские разработчики вакцины же теперь должны пройти вторую фазу исследований. Она продлится до 28 июля. После этого институт Гамалеи подаст на регистрацию.

Напомним, около половины россиян ожидают второй волны пандемии коронавируса. Это показало исследование РАНХиГС. Только 18% считают, что новой вспышки не случится. 38% полагают, что ограничения стали снимать слишком рано. В Минздраве не исключают вероятности второй волны, но рассчитывают, что профилактические меры позволят снизить риск. Об этом пишут «Известия».