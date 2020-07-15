Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга»

Пекин, 15 июля. Китай осуждает принятие закона «Об автономии Гонконга» в США и намерен ввести санкции против соответствующих американских организаций и граждан. Об этом сообщил МИД КНР.

«Законопроект США злонамеренно очерняет закон о национальной безопасности Гонконга, содержит угрозы о введении санкций в отношении Китая, серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, является грубым вмешательством в дела Гонконга и во внутренние дела Китая. Китайское правительство резко осуждает это и решительно выступает против», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что «Китай предпримет необходимые ответные меры» для защиты своих законных интересов и «введет санкции против имеющих к этому отношение граждан США и американских организаций». В МИД КНР заявили, что Китай готов противодействовать иностранному вмешательству в дела Гонконга. В дипломатическом ведомстве считают, что любые попытки помешать реализации закона о нацбезопасности со стороны США обречены на провал.

В заключение китайская сторона призвала Вашингтон «исправить свои ошибки», прекратить вмешательство во внутренние дела КНР и не вводить в действие закона «Об автономии Гонконга». Если США продолжат стоять на своем, Китай даст «решительный ответ», заключили в министерстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что начинает процесс отмены всех исключений, обеспечивающих особый подход в отношениях с Гонконгом.