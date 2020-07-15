Тимошенко обвинила Зеленского в передаче Украины «финансовым спекулянтам»

Киев, 15 июля. Партия действующего президента Украины Владимира Зеленского, которая представляет в Верховной раде Украины большинство, стала послушным инструментом, с помощью которого идет передача страны «международным финансовым спекулянтам». Об этом в своем Facebook заявила лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По словам политика, соответствующие выводы следуют из результатов работ Рады за последний год. Тимошенко отмечает, что действия Зеленского «лишают народ права самостоятельно управлять собственной жизнью».

«Лоббистские коррупционные законы в угоду иностранных аферистов стали основой работы «слуг народа». Законодательный процесс организован вопреки интересам людей», — приходит к выводу лидер украинской оппозиции.

Также Тимошенко заявляет, что выходом из сложившейся ситуации якобы являются местные выборы, на которых украинцы получат шанс «остановить беспредел».

Напомним, ранее Тимошенко рассказала, что экс-министр финансов Украины Игорь Уманский доложил президенту Владимиру Зеленскому об обнаружении коррупционной схемы, однако президент уволил главу Минфина и изменениями в бюджет легализовал воровство государственных денег.