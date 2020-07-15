В Гидрометцентре посоветовали не надеяться на нормальную погоду

Москва, 15 июля. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода становится все более изменчивой из-за потепления климата и призвал не надеяться на нормальную погоду.

Метеоролог отметил, что аномальная жара в южных регионах России, Поволжье и на Урале, а также заметное похолодание в Москве объясняется ложбиной низкого давления над столицей и гребнем высокого давления на востоке.

Вильфанд также напомнил, что в Верхоянске (Якутия) в конце июня температура поднялась до 38 градусов. Этот рекорд Всемирная метеорологическая организация собирается оценивать как феноменальный.

С потеплением климата погода становится более изменчивой и на «нормальную» можно уже практически не надеяться, уверен Вильфанд.

Аномалии могут оказаться признаками потепления климата, считает старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский. Специалист обратил внимание, что раньше чаще шли обложные дожди, имевшие равномерную интенсивность, сейчас их сменили ливневые дожди. Изменился и сам режим выпадения осадков.

«На 30 сухих дней раньше было пять дождливых, которые были распределены равномерно: солнечная неделя, дождь и так несколько раз. А сейчас может быть несколько сухих недель, после чего пять дней подряд льют дожди. С одной стороны, это опасно наводнениями, с другой — засухой», — цитирует Чернокульского газета «Известия».

Еще одним наиболее заметным признаком изменения климата специалист назвал теплые зимы.

Научный руководитель Гидрометцентра России оценил вероятность смерчей в стране, сообщило RT. По его словам, для территории России такие явления «не очень характерны».