Муцениеце в Instagram прокомментировала отдых детей с Прилучным и Карпович

Москва, 15 июля. Российская актриса Агата Муцениеце впервые прокомментировала скандальный поступок своего супруга Павлом Прилучным, который отправился на отдых в Крым вместе с его новой возлюбленной Мирославой Карпович. При этом мужчина взял с собой в отдых детей от первого брака, чем очень возмутил фанатов.

Ранее СМИ сообщали, что именно Карпович могла стала причиной развода Прилучного и его бывшей супруги актрисы Агаты Муцениеце. Саму звезду сериала «Папины дочки» регулярно видят в обществе актера. Журналисты уверены, что между ними есть романтические отношения. Соседи рассказывают, что Карпович уже успела поругаться с персоналом дома и произвела на окружающих не самое лучшее впечатление.

Кроме того, по Сети гуляет видео, на котором дети от брака Прилучного и Муцениеце проводят время с новой любовницей отца. В одном из постов в Instagram-аккаунте Муцениеце фанаты спросили, как можно было так поступить.

«У него через три месяца опять новая появится, и детям опять привыкать? Это большой стресс для детей», — пишут возмущенные подписчики.

Однако Муцениеце ответила, что она отправляла детей с отцом. Возможно, экс-супруга не знала о том, что Прилучный отправляется в отпуск с Карпович.

«Я отпускала только с папой», — кратко ответила она на вопрос подписчицы.

Напомним, ранее блогер Лена Миро прокомментировал новости о том, что Мирослава Карпович переехала в дом Прилучного. По словам соседей, звезда уже перевезла свои вещи и ведет себя как полноправная хозяйка загородного особняка.