Рустам Солнцев высмеял Рудковскую из-за скандала с Дакотой и Louis Vuitton

Москва, 15 июля. Бывший участник телешоу «Дом-2» Рустам Солнцев высмеял продюсера и телеведущую Яну Рудковскую из-за конфликта с певицей Ритой Дакотой. Мнением шоумен поделился в своем профиле Instagram.

Скандал возник, когда Рудковская обратилась к Дакоте с просьбой удалить снимок, на котором телеведущая позирует в бутике Louis Vuitton с вещами от этого бренда. Певица отреагировала на просьбу резко, посчитав, что ее дискриминируют. По мнению Дакоты претензии Рудковской были поданы так, будто исполнительница недостойна рекламировать продукцию этого бренда.

Солнцев с иронией прокомментировал скандал, обратившись к модному дому Louis Vuitton. Шоумен отметил, что много лет назад тоже купил сумку этого бренда и до сих абсолютно доволен покупкой.

В то же время Солнцев заявил, что, судя по последним событиям, дом мод устанавливает новые правила относительного того, кто может носить его вещи, а кому это не позволено. Шоумен подчеркнул, что ждет от представителей Louis Vuitton дальнейших указаний о том, имеет ли он право сфотографироваться с этой вещью.