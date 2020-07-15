Рустам Солнцев высмеял Рудковскую из-за скандала с Дакотой и Louis Vuitton

Москва, 15 июля. Бывший участник телешоу «Дом-2» Рустам Солнцев высмеял продюсера и телеведущую Яну Рудковскую из-за конфликта с певицей Ритой Дакотой. Мнением шоумен поделился в своем профиле Instagram.
Скандал возник, когда Рудковская обратилась к Дакоте с просьбой удалить снимок, на котором телеведущая позирует в бутике Louis Vuitton с вещами от этого бренда. Певица отреагировала на просьбу резко, посчитав, что ее дискриминируют. По мнению Дакоты претензии Рудковской были поданы так, будто исполнительница недостойна рекламировать продукцию этого бренда.
Солнцев с иронией прокомментировал скандал, обратившись к модному дому Louis Vuitton. Шоумен отметил, что много лет назад тоже купил сумку этого бренда и до сих абсолютно доволен покупкой.
В то же время Солнцев заявил, что, судя по последним событиям, дом мод устанавливает новые правила относительного того, кто может носить его вещи, а кому это не позволено. Шоумен подчеркнул, что ждет от представителей Louis Vuitton дальнейших указаний о том, имеет ли он право сфотографироваться с этой вещью.
«Говорят, твой «друг бренда» Яна Рудковская взяла на себя обязанности коменданта леса и теперь она решает кому эти сумки можно — список этих страшнючих баб российского полусвета прилагается, а кому лучше их спрятать и извиниться по причине, как говорит Яна «дишманского вида». Жду от тебя указаний — куда бечь, чаво делать?! Готов, если что, сумку сдать под роспись и просить прощения за нанесения позорного вреда тебе и твоим амбассадорам», — написал Солнцев.