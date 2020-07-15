На какие пособия могут рассчитывать россияне в августе

Москва, 15 июля. В предстоящем месяце семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, смогут рассчитывать на стандартные выплаты и пособия. Однако стоит учитывать, что в августе некоторые родители также смогут получить выплаты, которые были введены как мера поддержи в период пандемии.

Есть возможность получит 20 тысяч на ребенка

Речь идет о семьях, воспитывающих ребенка от 3 до 16 лет, и которые ранее не получали соответствующие выплаты в июне и июле. Напомним, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей была назначена как мера поддержки граждан в период пандемии коронавирусной инфекции. Семьям она выплачивалась два месяца, заявление не нее можно подать до 1 октября.

Если же семья ранее не заявлялась на получение выплаты, то в августе родители могут получить сразу 20 тысяч рублей. Для этого необходимо подать соответствующее заявление через сайт «Госуслуги».

Ранее депутат Госдумы Михаил Тарасенко в беседе с Федеральным агентством новостей оценил шансы на продление выплат семьям с детьми до 16 лет в августе. По его мнению, данное предложение выплаты третьего единовременного пособия оправдано в связи с проблемами занятости населения в России из-за пандемии коронавируса.

Выплаты по 5 тысяч рублей на ребенка до 3 лет

Аналогично в августе будет действовать выплата в размере 5 тысяч рублей для семей, воспитывающих ребенка возрастом до 3 лет. Данное пособие можно получить при условии, если за период с апреля по 30 июля семья не подавала заявление и не получала выплату. В таком случае на одного ребенка в августе семья получит 15 тысяч рублей. Заявление можно также подать через «Госуслуги» или в отделении ПФР.

Выплаты на ребенка от 3 до 7 лет

Если семья воспитывает ребенка от 3 до 7 лет и имеет доход меньше двух прожиточных минимумов, она может рассчитывать на еще одну выплату. Ее размер также определяется прожиточным минимумом в каждом отдельно взятом регионе РФ.

Напомним, ранее Минтруд РФ разработал новый порядок назначения и выплаты пособий. Для получателей правила изменятся незначительно, сложнее станет работать бухгалтерам. Изменения затронут пособия по беременности и родам, пособия при рождении ребенка, пособия за постановку на учет в ранние сроки беременности и пособия по уходу за ребенком.