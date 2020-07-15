В Гидрометцентре назвали причины дождливого лета в Москве

Москва, 15 июля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал причиной дождливого лета в столице частое чередование периодов холодной и теплой погоды.

Метеоролог напомнил, что летние месяцы бывают дождливыми по определению, так как естественная конвекция (вертикальный перенос тепла и влаги в атмосфере) возникает именно с конца мая. Несмотря на то, что большинство людей считает наиболее дождливыми осень и весну, самым «мокрым» месяцем Вильфанд назвал июль.

«Когда после очень теплой погоды, холодные воздушные массы перемешаются на территорию, где был теплый воздух, то возникает холодный фронт. Вот тогда воздушные массы по клину этого холодного фронтального раздела совершают вынужденную конвекцию», — цитирует метеоролога ТАСС.

По словам Вильфанда, этим летом на территории европейской части страны было отмечено много волн тепла.

Ранее Вильфанд предупредил, что к середине рабочей недели в центре европейской части России температура воздуха понизится до 14-19 градусов, сообщает RT. Температурные аномалии в регионе будут достигать четырех градусов, погода примет типично «осенний» характер. Воздух в Центральной России начнет остывать уже во вторник, отмечал синоптик.