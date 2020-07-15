WSJ заявил, что ФРГ поставила свои экономические интересы выше безопасности ЕС

Нью-Йорк, 15 июля. Американская газета Wall Street Journal заявила, что Германия своим участием в проекте «Северный поток — 2» якобы поставила свои экономические интересы выше, чем коллективную безопасность Евросоюза. Такое мнение выражается в редакционной статье издания.

По мнению авторов публикации, позиция Германии выгодна России. Ссылаясь на информацию от Евросоюза, журналисты сообщают, что на долю РФ в прошлом году пришлось 38% поставок природного газа в Европу. При этом аналитики считают, что после запуска «Северного потока — 2» этот объем увеличится еще на 55 млн кубометров в год.

«США и большая часть Европы против «Северного потока — 2», однако Берлин поставил собственные экономические интересы выше интересов коллективной безопасности», — пишет WSJ.

Напомним, ранее председатель комитета в бундестаге по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявила, что «Северный поток — 2» может внести вклад в защиту климата, если газопровод будет поставлять «зеленый водород из России». При этом РФ называется одной из наиболее энергоемких стран, обладающая большим потенциалом, который поможет достичь климатической нейтральности. Об этом пишут «Известия».