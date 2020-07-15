Миро рассказала о «спецоперации» Прилучного по замене одной жены на другую

Москва, 15 июля. Блогер Лена Миро прокомментировала отношения недавно заявившего о разводе с Агатой Муцениеце актера Павла Прилучного и звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович. Мнением Миро поделилась в своем блоге в «ЖЖ».

Блогер прокомментировал новости о том, что Мирослава Карпович переехала в дом Прилучного. По словам соседей, звезда уже перевезла свои вещи и ведет себя как полноправная хозяйка загородного особняка.

Миро напомнила хронологию событий, отметив, что начало ситуации было положено 10 апреля, когда Прилучный «выгнал жену из дома» и подал на развод. По словам блогера, после этого актер забрал детей на море, при чем Муцениеце узнала о произошедшем из соцсетей. Разрешение от супруги актер не получал, считает Миро.

«Что же уже произошло? Старую хозяйку — вон из дома, а пока она сидела обескураженная и пыталась собрать мысли в кучу, ее место уже заняла другая. Орет на прислугу, вводит новые правила, таскает на руках детей, будто они — ее. Все, рокировочка удалась», — написала блогер.

Произошедшее Миро считает блицкригом. Муцениеце, по ее мнению, «может таскаться по судам», давать интервью желтой прессе и посещать студию телеведущего Андрея Малахова, но дело уже сделано и «поздно метаться».

«Павлу Прилучному, конечно, можно поставить твердую пятерку за проведенную спецоперацию, Мирославе Карпович — за циничное желание отодвинуть законную жену и обрести свое счастье у камелька, а вот Агате Муцениеце остается лишь посочувствовать, как она проспала то, что творилось за ее спиной», — заключает Миро, предположив, что «план по замене одной жены и мамы на другую был разработан задолго до его воплощения в жизнь».

В апреле Муцениеце пожаловалась на избиение со стороны супруга, сообщило RT. Актриса записала видеоролик, на кадрах которого она со слезами на глазах рассказала о неадекватном поведении Прилучного. Муцениеце утверждала, что пьяный супруг пытается выгнать ее из дома.