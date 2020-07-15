Россия первой в мире испытала электродвигатель на сверхпроводниках

Москва, 15 июля.Российские инженеры первыми в мире испытали электродвигательную установку, которая работает на технологии сверхтемпературной проводимости и полностью питается от аккумулятора.

Так называемая авиационная интегрированная электроэнергетическая система была испытана в лабораторных условиях в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и ЗАО «СуперОкс». Как поясняют инженеры, электропитание всей системы во время эксперимента обеспечивала специально разработанная аккумуляторная батарея высокой мощности.

Ученые предполагают, что электроэнергетическую систему можно будет использовать в составе экспериментальной авиационной гибридной силовой установки, которую разрабатывает Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова. Далее на основе силового агрегата будут создаваться полностью электрические самолеты и вертолеты с повышенным характеристиками, сообщает РИА Новости.

Кроме того, подобные разработки приближают промышленность к созданию аэротакси и электрических морских судов. Стоит отметить, что впервые сверхпроводниковые материалы для разработки мощных электрических двигателей российские ученые применили еще в начале прошлого года. Как писало издание «Известия», в будущем такие моторы могут заменить реактивные, которые наносят вред окружающей среде и создают множество шума.