Миро заявила об алкоголизме Бузовой

Москва, 15 июля. Блогер Лена Миро написала пост об «алкоголизме» певицы и телеведущей Ольги Бузовой, прокомментировав инцидент на телешоу «Дом-2». Мнением она поделилась в «Живом Журнале».

По словам Миро, телеведущая «притащилась бухой» на работу.

«Я — не нарколог и не собираюсь ставить окончательные и бесповоротные диагнозы. Я просто выражу свое личное мнение о том, что происходит с Бузовой: она — алкоголичка», — написала Миро.

Блогер считает, что если телеведущая отказаться от алкоголя не может даже перед работой, то у нее огромные проблемы со спиртным.

Миро отметила, что никто еще не спился за ночь и даже за месяц. «Опускание на дно алкоголизма», по ее словам, представляет собой медленное и незаметное поначалу сползание в бездну.

Именно это, по мнению блогера, происходит с Бузовой. Миро отметила, что в этом случае ей не хочется «топить» певицу, «наезжать» и «ржать» над ней.

«Мне хочется пожелать Бузовой перестать бухать и не быть марионеткой в руках алкоголя и тех, кому пьяная Оленька удобна и выгодна», — заключила Миро.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Ольга Бузова ведет лобное место ТВ шоу «Дом-2». Однако телезвезде с трудом удается связывать слова, поскольку до съемок она позволила себе выпить. После публикации скандального ролика многие фанаты оказались возмущены таким непрофессиональным поведением. Вскоре Бузова извинилась и объяснила ситуацию отметив, что до этого она 16 лет проводила «трезвые» эфиры.

В мае Бузова поддержала заболевших коронавирусом футболиста Павла Погребняка, его детей и супругу Марию, сообщает RT. В комментариях к посту последней певица написала: «Мы все держим кулачки».