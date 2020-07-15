День Берегини: особенности праздника, приметы и поверья

15 июля в России с древних времен отмечается праздник, который во времена язычества назывался Днем Берегини, а после крещения Руси — Матушки Сырой Богородицы. В этот день молодые девушки просили у божества защиты и семейного счастья.

Берегиня: история праздника

Образ мифического женского персонажа по имени Берегиня встречается в древнерусской литературе с 14-15 веков. В языческой культуре она ассоциируется с березой. Согласно славянским легендам, она породила все живое на Земле. Берегиня любит людей, но защищает только достойных. При этом Берегиня является прародительницей всех земных богатств, дарованных людям.

Хотя образ ее достаточно расплывчив, чаще всего она изображается как девушка в светлом платье. Нередко ее образ схож с духом, а имя «Берегиня» происходит от слова «беречь».

После прихода христианства, на Руси в День Берегини начали почитать Богородицу. В праздник запрещалась работа в поле, шитье. Верующие накрывали стол, приглашали к обеду священика для освящения хлева и скота.

Приметы и обряды

В День Берегини девушками практиковались различные обряды приворота. Так, например, молодые девушки заставляли влюбляться в себя молодого человека при помощи березового прутика. Ветка клалась на порог, через который должен был переступить молодой человек. После этого прутик следовало поднять и сказать: «как этот прут сохнет, так пусть и он от любви ко мне сохнет».

Данный праздник почитали все крестьяне, поскольку Берегиня наделяла травы лечебными свойствами, а фрукты — витаминами. Предполагалось, что в этот день нельзя ссориться, необходимо держать себя в руках. Кроме того, 15 июля считалось плохим днем для дальних путешествий и переездов. Также существовала примета, что если в День Берегини листья начинали желтеть, значит осень будет ранняя и холодная.

Поверья

В этот день жители Древней Руси обращали особо внимание на поведение природы. Существовало несколько поверий, по которым можно было предугадать предстоящую погоду и урожай: «Лесных ягод много – к морозной зиме», «Хорошо видно, как плещется сазан – к солнечным и теплым дням», «Если в праздник Берегини выйти в поле, умыться родниковой водой и растереться вышитым полотенцем, то можно вернуть утраченное здоровье и возобновить душевные силы», «Сновидение, увиденное днем 15 июля, пустое».