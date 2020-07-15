Комитет ГД одобрил поправки о голосовании в течение трех дней

Москва, 15 июля. Комитет Госдумы по контролю и регламенту во втором чтении поддержал направленные на возможность проведения голосования в течение трех дней поправки. Об этом заявила глава комитета, член партии «Единая Россия» Ольга Савастьянова.

«Изменение связано с тремя днями голосования. Если такое решение принимается соответствующей избирательной комиссией, то тогда не разрешается проводить досрочное голосование и голосование по открепительным талонам», — цитирует Савастьянову ТАСС.

Поправки внесены в связанный с формированием избирательных комиссий законопроект, который позволяет партиям отзывать своих представителей из избиркомов. Также в избирательное законодательство предлагается внести корреспондирующие поправки, сообщила Савастьянова. Единого дня голосования 13 сентября новые нормы не коснутся, подчеркнула она.

По ее словам, инициатива будет рассмотрена 15 июля во втором чтении на пленарном заседании.

Ранее RT сообщило, что 16 июля Центризбирком России обсудит с экспертами и представителями политических сил возможность проведения в сентябре голосования в течение двух-трех дней.