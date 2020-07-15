После появления в кадре пьяной Бузовой «Дом-2» ищет новую ведущую

Москва, 15 июля. Редакция самого продолжительного на российской ТВ шоу «Дом-2» сообщила о поиске новой ведущей. Ролик о вакантной должности появился в эфире телеканала ТНТ и в Instagram-аккаунте передачи после того, как в одном из выпусков Ольга Бузова появилась пьяной.

«Если ты ждал свой шанс — вот он. Теперь не упусти его! Мы ищем нового ведущего на главную телестройку страны», — говорится в публикации, размещенной на официальном аккаунте «Дома-2».

В ролике руководство телепередачи отмечает, что участие в кастинге может принять любой. Для этого необходимо отправить в редакцию видео-визитку и немного информации о себе.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором Ольга Бузова ведет лобное место. Однако телезвезде с трудом удается связывать слова, поскольку до съемок она позволила себе выпить. После публикации скандального ролика многие фанаты оказались возмущены таким непрофессиональным поведением. Вскоре Бузова извинилась и объяснила ситуацию отметив, что что до этого она 16 лет проводила «трезвые» эфиры.

По словам звезды, она впервые за все время существование передачи позволила себе «немного расслабиться и выйти на лобное место с ярким блеском в глазах».