Москва, 15 июля. Телеведущая Ксения Собчак заявила об уместности шуток в реанимации и на кладбище. Мнением звезда поделилась в личном аккаунте Instagram.

Собчак призналась в раздражительности и вспыльчивости. Но отметила, что без шутки просто невозможно прожить. Юмор, по ее словам, может присутствовать везде и шутить можно даже над трагическими событиями.

По словам звезды, она регулярно смеется над собой. Однако телеведущая отметила, что не переносит людей, которые соображают туго и медленно и не обладают чувством юмора. Особенно Собчак подчеркнула, что за подобные высказывания она готова даже позволить не любить себя.

«Что еще? Терпеть не могу тех, кто медленно соображает, ханжествует и тех, кто лишен чувства юмора, — это калеки. Можно за это меня не любить? Можно, и я разрешаю», — написала телеведущая.

С высказываниями звезды согласились далеко не все подписчики. Некоторые отметили, что она, скорее всего, не будет говорить так, если вдруг в авиакатастрофе у нее пострадают родные. Некоторые пользователи подчеркнули, что грань должна быть у всего и путать юмор с определенной степенью идиотизма не надо.

Собчак задержали у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве 7 июля. Телеведущая пришла на площадь в футболке с надписью: «Свободу Ивану Сафронову». Позже ее отпустили из полиции под обязательство о явке для составления протокола о нарушении порядка проведения акции.

Видео своего задержания телеведущая использовала для рекламы онлайн-заказов сети продуктовых магазинов.