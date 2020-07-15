Свидетель крушения MH17, видевший военные самолеты, готов дать показания в суде

Москва, 15 июля. Свидетель авиакатастрофы Boeing рейса MH17 Артем Трясков, который в день крушения лайнера на Украине видел в небе военные самолеты, заявил, что готов дать показания в суде под присягой.

Платформа для независимых журналистов Bonanza Media выложила на YouTube интервью с Трясковым. Журналист Яна Ерлашова спросила у него, собирается ли он дать показания официальным лицам, ведущим расследование авиакатастрофы.

«Да, конечно», — сказал Трясков.

Кроме того, свидетель крушения лайнера рассказал, что представители платформы Bellingcat также пытались связаться с ним. По его словам, личность пытавшегося выйти с ним на контакт человека показалась ему очень подозрительной.

«Зашел к нему на страницу, а у него на странице написано, что станица несколько раз удалялась, восстанавливалась. Ни одной фотографии. Пишет, что он журналист. Но мало ли кто он такой. Конечно, я ему напишу, что ничего не видел и ничего не знаю», — заявил очевидец.

Он отметил, что этот незнакомец мог оказаться сотрудником украинских спецслужб. Также Трясков отметил, что в этом случае у него были бы все основания опасаться за свою жизнь лишь из-за того, что он «не вовремя вышел из дома» и посмотрев вверх, увидел, как в небе в разные стороны разлетаются два военных самолета.

Напомним, малайзийский Boeing, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецком. На борту в момент крушения находились 298 человек, все погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.