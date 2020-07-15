В Сети высмеяли новые фото Семенович

Москва, 15 июля. Певица и телеведущая Анна Семенович порадовала новыми снимками подписчиков на своей странице в Instagram. Но в Сети высмеяли фото звезды.

Исполнительница опубликовала серию снимков на фоне моря, не указав геолокации. На фотографиях звезда с босыми ногами и в широкой синие-голубой рубашке сидит на корме яхты.

«Как же я люблю море, я могу плавать часами на глубине и не уставать. Морская вода меня заряжает и обновляет. Когда я занималась фигурным катанием, мы каждый год ездили на сборы к морю. Мы много тренировались, но днем у нас было три часа свободного времени, и конечно, мы проводили его на пляже», — рассказала Семенович.

Подписчики восхитились фотографиями певицы и отметили, что та выглядит сногсшибательно, как всегда.

Однако некоторые поклонники обвинили звезду в чрезмерной увлеченности фотошопом, отметив, что тело исполнительницы слишком «перетянуто».

«Что с ногами? Вы их перетянули в редакторе?», «Какие-то ноги непонятные на фото», «У меня так дочь в семь лет фотошопила», «Что у вас с ногами?»,— интересовались поклонники.

Ранее Семенович рассказала подробности о своем детстве подписчикам в Instagram. Певица уточнила, что в раннем детстве оказалась запертой в бане и долгое время не могла выбраться из душного помещения. После этого у нее появился страх остаться парилке. Семенович вспомнила, что во время инцидента начала паниковать и кричать. С тех пор она 20 лет не была ни в общественных, ни в частных банях.