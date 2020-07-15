Диета 7 при заболеваниях почек: показания и меню на день

Диета номер 7 была разработана знаменитым ученым-диетологом Мануилом Певзнером для людей с хроническими заболеваниями почек. Строгое соблюдение основных принципов лечебного стола вкупе с медикаментозной терапией имеют выраженный эффект и способствуют скорейшей реабилитации.

Разновидности

Успех лечения зависит не только от усилий и компетенции врачей, но и от того, насколько строго больной придерживается данных рекомендаций. Лечебное питание показано практически всем группам пациентов. Тем, кто страдает от почечных проблем аутоиммунного или хронического характера в стадии выздоровления, нефрологи назначают лечебный стол 7. Как правило, через 21 день после прохождения острой фазы заболевания или выписки из стационара.

Наиболее частыми проявлениями болезней почек являются отеки, повышенное артериальное давление и изменения показателей белка и эритроцитов в моче. Лишь оценив данные значения, врач назначает больному ту или иную разновидность диеты.

Так, стол 7А, рассчитанный на 20 дней, характеризуется полным отсутствием соли и существенным сокращением белка с преобладанием растительной пищи. Показан при остром нефрите и выраженной почечной недостаточности. Употребление жидкости — умеренное, зависит от диуреза за предыдущие 24 часа.

После прохождения острой фазы заболевания, подтвержденного соответствующими исследованиями, больной переходит к столу 7Б, при котором допускается большее употребление жидкости (до 1,2 л) и белка (до 40 г).

Нефротический синдром, характеризующийся выраженной потерей белка с мочой, требует сокращения питьевого режима при увеличении количества белка в ежедневном рационе до 120 г.

При терминальной стадии почечной недостаточности показан стол 7Г с содержанием белка не более 60 г и ограничением соли до 3 г в сутки.

Показания и рекомендации

Основной стол 7 показан при остром и хроническом нефрите в стадии выздоровления вне периода обострения и при отсутствии выраженной почечной недостаточности.

Для достижения наилучших результатов специалисты советуют придерживаться следующих рекомендаций:

1. Необходимо сократить объем потребляемой жидкости до 1 л, а в терминальной стадии заболевания — до 0,7 л;

2. Под запрет попадают продукты с большим содержанием щавелевой кислоты;

3. Крайне желательно включать в рацион кабачки, тыкву, огурцы, листовой салат, сухофрукты, арбуз и свеклу, поскольку вышеперечисленные обладают выраженным мочегонным действием;

4. Питание должно быть дробным и частым (не менее 5 раз в сутки);

5. Под запрет попадают алкогольные напитки, крепкий чай и кофе, соления и сладости, какао-бобы в любом виде, минеральные воды, содержащие натрий;

6. Соль исключается вовсе или сокращается до минимальных значений;

7. Супы предпочтительно варить на овощном бульоне с добавлением круп;

8. Мясо и рыба допускаются в вареном виде или приготовленными на пару. Для употребления в пищу подходят нежирные сорта (индейка, телятина, говяжий язык);

9. Лук добавляется в первые блюда в пассерованном или отваренном виде;

10. Если требуется обжаривание мяса, его необходимо предварительно сварить. Фаршированные перцы, голубцы и котлеты также готовятся из вареного мяса.

Примерное меню на день

Первый завтрак:

— Каша гречневая с молоком

— Творог без добавок

— Чай

Второй завтрак:

— Печеные яблоки с медом

Обед:

— Суп из протертой цветной капусты

— Куриное филе

— Овощное рагу

— Компот из сухофруктов

Полдник:

— Простокваша

— Печенье домашнее

Ужин:

— Запеканка из лапши с творогом

— Кисель

Обращаем ваше внимание, что все приведенные рекомендации носят ознакомительный характер. Назначение индивидуального режима питания требует обязательной консультации со специалистом.